Дополнительный набор проводят в краснодарском военном училище им. Штеменко

Рассматриваются кандидаты в возрасте до 30 лет, получившие среднее общее образование

Дополнительный набор проводят в краснодарском высшем военном училище им. Штеменко. Документы принимают с 14 по 19 августа.

В учреждении продлили набор на обучение по программе среднего профессионального образования по специальности «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем». В училище рассматривают кандидатов в возрасте до 30 лет, получивших среднее общее образование.

Подробную информацию о подаче документов можно получить в приемной комиссии по телефону 8(861) 268-48-54.