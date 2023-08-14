1 сентября школа примет почти 1,5 тысячи ребят Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Лазаревском районе Сочи ремонтируют школу №80. Работы в учреждении проводят впервые за 60 лет. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В здании приводят в порядок фасад, меняют инженерные коммуникации, обновляют классы, коридоры и спортзал. Кроме того, в учреждении благоустроят территорию и спортивную площадку.

Для учреждения закупили новую мебель, интерактивное и компьютерное оборудование, цифровые лаборатории для кабинетов физики, химии, биологии и учебные пособия.

«Был сформирован родительский общественный штаб, его участники ведут контроль за ходом капремонта. Результатом совместной работы учеников, педагогов и их родителей стал эскизный дизайн проект интерьеров школы», – сообщила начальник управления по образованию и науке Сочи Ольга Медведева.

1 сентября школа примет почти 1,5 тысячи ребят, 120 из которых – первоклассники. Отмечается, что 36 педагогов школы прошли курсы повышения квалификации в Академии Минпросвещения России и институте развития образования Краснодарского края.