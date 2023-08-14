Жители Сочи могут подать заявку на участие в конкурсе «Лидеры Кубани»

За время проведения кадрового конкурса в проекте приняло участие около 34 тысяч жителей Кубани, более 100 из них получили новые назначения.

В Краснодарском крае начался прием заявок на участие в кадровом конкурсе «Лидеры Кубани — движение вверх!». Он проводится в шестой раз по инициативе губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, чтобы выявлять талантливых деятелей и потенциальных руководителей на ответственные должности в социальной, экономической и общественно-политической сферах.

За время проведения кадрового конкурса в проекте приняло участие около 34 тысяч жителей Кубани, более 100 из них получили новые назначения. Сочинцы традиционно занимают лидирующие позиции в конкурсе — в прошлом году 111 человек прошло в полуфинал, 6 стали финалистами. Жительница Сочи вошла в 20-ку лучших.

«За успехами каждого участника мы тщательно следим, назначаем им наставников, приглашаем на работу. Конкурс «Лидеры Кубани — движение вверх!» помогает громко заявить о себе и продемонстрировать свои навыки и компетенции управленца. Призываю не упускать такую возможность», - отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.