Фото: Роскадастр Кубани

В Роскадастре Кубани рассказали, как узнать об обременении недвижимости. Убедиться в том, есть ли у объекта обременение или ограниченное право на него, необходимо при продаже дома, квартиры либо других операциях.

Обременение недвижимости представляет собой вид ограничения права собственности на недвижимость – дом, квартиру или участок. Специалисты отмечают, что важно отличать обременение от ограничения.

Ограничение подразумевает запрет на какие-либо действия с недвижимостью. При ограничении третьи лица не получают прав на нее.

Обременением на недвижимость или ограничением прав на него считается:

– сервитут;

– доверительное управление;

– договор пожизненного содержания с иждивением;

– аренда;

– ипотека;

– недвижимость как объект культурного наследия;

– аварийное жилье;

– наем жилого помещения;

– запрет на сделку без личного присутствия собственника;

– опека, попечительство;

– арест имущества;

– арест на регистрационные действия.

«Узнать о наличии обременения или ограничения возможно, заказав выписку из ЕГРН. Это можно сделать на официальном сайте Росреестра (для юридических лиц), через Госуслуги или в МФЦ», – отметила замдиректора филиала ППК «Роскадастр» по региону Светлана Галацан.

Отмечается, что существуют обременения, которые не подлежат внесению в ЕГРН. Это касается жилья, купленного с помощью материнского капитала. В этом случае недвижимость должна быть переоформлена на всех членов семьи – родителей и всех несовершеннолетних детей. Такое жилье нельзя продать без разрешения органов опеки и попечительства.

Подробную информацию о долях собственника можно получить через выписку из ЕГРН. При покупке недвижимости необходимо запросить у продавца разрешение от органов опеки и попечительства на проведение сделки, справку из Социального фонда России об остатке средств на сертификате на материнский капитал.

Заказать информацию из реестра недвижимости можно с помощью выездного обслуживания.

«Подробнее об услуге можно узнать на официальном сайте Роскадастра по Краснодарскому краю», – уточнили в пресс-службе ведомства.