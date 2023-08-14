Фото: Роскадастр Кубани
В Роскадастре Кубани рассказали, как узнать об обременении недвижимости. Убедиться в том, есть ли у объекта обременение или ограниченное право на него, необходимо при продаже дома, квартиры либо других операциях.
Обременение недвижимости представляет собой вид ограничения права собственности на недвижимость – дом, квартиру или участок. Специалисты отмечают, что важно отличать обременение от ограничения.
Ограничение подразумевает запрет на какие-либо действия с недвижимостью. При ограничении третьи лица не получают прав на нее.
Обременением на недвижимость или ограничением прав на него считается:
– сервитут;
– доверительное управление;
– договор пожизненного содержания с иждивением;
– аренда;
– ипотека;
– недвижимость как объект культурного наследия;
– аварийное жилье;
– наем жилого помещения;
– запрет на сделку без личного присутствия собственника;
– опека, попечительство;
– арест имущества;
– арест на регистрационные действия.
«Узнать о наличии обременения или ограничения возможно, заказав выписку из ЕГРН. Это можно сделать на официальном сайте Росреестра (для юридических лиц), через Госуслуги или в МФЦ», – отметила замдиректора филиала ППК «Роскадастр» по региону Светлана Галацан.
Отмечается, что существуют обременения, которые не подлежат внесению в ЕГРН. Это касается жилья, купленного с помощью материнского капитала. В этом случае недвижимость должна быть переоформлена на всех членов семьи – родителей и всех несовершеннолетних детей. Такое жилье нельзя продать без разрешения органов опеки и попечительства.
Подробную информацию о долях собственника можно получить через выписку из ЕГРН. При покупке недвижимости необходимо запросить у продавца разрешение от органов опеки и попечительства на проведение сделки, справку из Социального фонда России об остатке средств на сертификате на материнский капитал.
Заказать информацию из реестра недвижимости можно с помощью выездного обслуживания.
«Подробнее об услуге можно узнать на официальном сайте Роскадастра по Краснодарскому краю», – уточнили в пресс-службе ведомства.