Задержан владелец УАЗа, который устроил ДТП с восемью туристами в Сочи

Предпринимателя задержали

В Сочи задержали владельца УАЗа, который устроил ДТП с восемью туристами. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, авария произошла 11 августа в районе аула Солох-Аул Лазаревского района. Предприниматель и его 38-летний знакомый предоставляли услуги «джиппинга». При перевозке туристов на УАЗ 38-летний водитель превысил скорость и столкнулся со скальной стеной. В результате пострадали восемь пассажиров, в том числе двое детей.

Туристов и водителя госпитализировали. Тем временем следователи завели уголовное дело об оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей.

В настоящее время 41-летний предприниматель задержан. Следствие намерено ходатайствовать о заключении мужчины под стражу. Меру пресечения второму подозреваемому изберут после того, как его выпишут из больницы.

«По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств. Назначены необходимые экспертизы», – уточнили в пресс-службе краевого управления СК РФ.