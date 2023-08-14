В Брюховецком районе открыли многофункциональную спортплощадку. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Брюховецком районе Кубани открыли многофункциональную спортплощадку. Она появилась в селе Большой Бейсуг.

«В селе на поле для мини-футбола установили специальное безопасное покрытие. Также там оборудовали обустроили воркаут-сектор и зону уличных тренажеров», - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уточняется, что в селе Большой Бейсуг проживает почти 900 человек. Из них больше 160 – дети и подростки. Раньше для посещения различных кружков и секций им приходилось ездить 20 километров до станицы Брюховецкой. Сейчас местные жители смогут играть в мини-футбол, волейбол, баскетбол или стритбол, а также заниматься в воркаут-зоне и на уличных тренажерах в своем селе.