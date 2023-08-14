В Краснодаре стартует общегородской санитарный месячник 28 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре стартует общегородской санитарный месячник 28 августа. Осенний марафон по наведению санитарного порядка и благоустройству продлится до 22 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В течение почти 30 дней во всех микрорайонах и пригороде города приведут в порядок придомовые и внутриквартальные территории, парки и скверы, лесополосы, берега Карасунских водоемов и реки Кубань. 16 сентября в Краснодаре запланирован общегородской субботник.

Во время санитарного месячника мусор и сухую траву уберут на отводах железнодорожных путей, обочинах трасс, в том числе федерального и краевого значения. Порядок наведут и на въездных маршрутах.

«В преддверии Дня города мы ежегодно проводим санитарный месячник. Традиционно в нем примут участие сотрудники городских предприятий, коммунальных служб и УК, представители общественных организаций городской администрации, внутригородских и сельских округов и, конечно, жители города», – рассказал замглавы Краснодара Максим Онищенко.