Жители Кубани активно интересуются столичной недвижимостью

Исследование, которое было проведено на базе обезличенных и агрегированных данных Big Data МТС, показало, что интерес к покупке жилья в столице у россиян год к году вырос на 19%. При этом жители Кубани проявляют активное желание иметь недвижимость в Москве, уступая в нем лишь москвичам и питерцам.

В рамках анализа был изучен спрос абонентов МТС, посещавших интернет-ресурсы застройщиков в Москве и Московской области с июня 2022 по июнь 2023 года. В исследовании учитывались пользователи, заходившие на сайт более пяти раз за указанный период.

Выяснилось, что в Краснодарском крае чаще всего квартирами в Москве интересуются жители Новороссийска и Анапы. Также варианты покупки недвижимости рассматривают жители Геленджика, Сочи и Белореченска. А вот краснодарцы к столичной недвижимости проявляют далеко не самый высокий интерес. Квартиры эконом-класса при поиске более популярны, чем объекты бизнес-класса. Но кубанцы при этом интересуются бизнес-сегментом активнее, чем питерцы.

Среди жителей Краснодарского края наиболее заметный интерес к московским квартирам проявляют мужчины, тогда как в целом по стране потребность в новой недвижимости больше наблюдается у женщин. Также на Кубани один из самых высоких показателей среди молодых людей в возрасте от 25-34 лет, рассматривающих покупку квартир бизнес-класса.