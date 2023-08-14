Работы выполнены на 40% Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

«Улицу времен и событий» создают в Армавире. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. В городе реконструируют улица Кирова, проект которой победил во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

На участке площадью 1,46 га создадут лаунж-зоны, обустроят пешеходные дорожки, видовые площадки, места для концертов и мероприятий, установят малые архитектурные формы. Кроме того, улицу озеленят и сделают здесь парковочные места.

В настоящее время работы выполнены на 40%. Специалисты укладывают покрытия и обновляют инженерные сети.

«Исторический центр города благоустроим за счет федеральных, краевых и муниципальных средств. Регион получил 70 млн рублей из федерального бюджета», – сообщил вице-губернатор Андрей Прошунин.

В 2023 году в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды победили три муниципалитета региона, в том числе проект из Армавира. Он рассчитан на продолжение реконструкции улицы Кирова.