Кубань лидирует среди регионов ЮФО по экспорту Фото: admkrai.krasnodar.ru

Краснодарский край лидирует среди регионов ЮФО по экспорту. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Позицию региона подтвердили результаты всероссийской премии «Экспортер года».

По словам главы региона, Кубань – один из ведущих регионов страны по производству и переработке сельхозпродукции. Объемы производства в регионе позволяют обеспечивать внутренний рынок и экспортировать.

«Наибольшую долю составляют поставки зерновых культур, а именно пшеницы. Также в последние годы на внешних рынках растет интерес к кубанской масложировой продукции. В частности, растительных масел – рапсового и соевого», – отметил Вениамин Кондратьев.

В настоящее время основными направлениями экспорта продукции агропромышленного комплекса являются Ближний Восток, Северная Африка, Азия. Кроме того, спросом пользуется и другая несырьевая неэнергетическая продукция края.

Единая окружная конкурсная комиссия определила лучших экспортеров ЮФО. Предприятия малого и среднего бизнеса, крупные промышленные предприятия победили в 17 номинациях по успехам в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг и в интеллектуальной деятельности.

Кубанские компании заняли 17 призовых мест, Ростовская область – 14. Волгоградская область находится на третьем, набрав 13 призовых мест.