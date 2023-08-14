Волонтеры навели порядок в лесных массивах Кубани

В лесных массивах навели порядок. Фото: t.me/mpr_kk.

В Краснодарском крае прошел «лесной» субботник. Волонетеры навели санитарный порядок на территории двух лесных массивов. Сотрудникам краевого «Комитета по лесу» помогали казаки, представители администрации станицы Натухаевской и Анапского филиала ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр».

«Санитарный порядок навели на территориях Новороссийского и Гостагаевского участкового лесничеств. Два лесных массива стали заметно чище», - уточнили в пресс-службе министерства природных ресурсов Краснодарского края.

Также волонтеры напомнили туристам, которых встретили в лесу, о пожарной безопасности и возможных последствиях сжигания мусора.