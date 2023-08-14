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НовостиОбщество14 августа 2023 15:29

В Тбилисском районе по решению суда снесли самовольную рыболовецкую базу

Фермер захватил участок реки и земельный участок, и отказывался добровольно снести строения
Евгения ХАЛИКОВА
Мужчина строил бизнес на коммерческой рыбалке.

Мужчина строил бизнес на коммерческой рыбалке.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители станицы Геймановской долгое время боролись против фермера, который захватил участок реки Зеленчук-2 и устроил там частную рыболовецкую базу. Предприниматель обнес забором владения и вопреки закону не пускал станичников в реке. Самостоятельно найти управу люди не смогли и были вынуждены обратиться в суд.

«Прокуратура Тбилисского района в ходе рассмотрения коллективного обращения жителей станицы Геймановской установила, что физическое лицо без договора водопользования и решения о предоставлении водного объекта в пользование в целях товарного рыборазведения самовольно использует участок реки Зеленчук-2», - уточнили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В районный суд было направлено исковое заявление об освобождении самовольно занятого участка реки и прилегающего к нему земельного участка. Суд вынес решение о сносе самовольных построек, однако самостоятельно исполнить решение суда фермер отказывался. Рыболовецкую базу демонтировали принудительно службой приставов.