В Тбилисском районе по решению суда снесли самовольную рыболовецкую базу

Мужчина строил бизнес на коммерческой рыбалке. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители станицы Геймановской долгое время боролись против фермера, который захватил участок реки Зеленчук-2 и устроил там частную рыболовецкую базу. Предприниматель обнес забором владения и вопреки закону не пускал станичников в реке. Самостоятельно найти управу люди не смогли и были вынуждены обратиться в суд.

«Прокуратура Тбилисского района в ходе рассмотрения коллективного обращения жителей станицы Геймановской установила, что физическое лицо без договора водопользования и решения о предоставлении водного объекта в пользование в целях товарного рыборазведения самовольно использует участок реки Зеленчук-2», - уточнили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В районный суд было направлено исковое заявление об освобождении самовольно занятого участка реки и прилегающего к нему земельного участка. Суд вынес решение о сносе самовольных построек, однако самостоятельно исполнить решение суда фермер отказывался. Рыболовецкую базу демонтировали принудительно службой приставов.