Разбил камнем голову и обокрал. Жителя Краснодара осудили на 10 лет за разбойное нападение на прохожую женщину

Судебное рассмотрение дела длилось почти год. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре завершился судебный процесс по уголовному делу о разбое, совершенном с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Зимой 2021 года житель краевого центра камнем разбил голову проходящей мимо женщины и ограбил ее. Пострадавшая впала в кому и очнулась в реанимации только две недели спустя. Полицейские выяснили, что нападавший вытащил из ее сумки денег и имущество. Ущерб составил 24 тысячи рублей. Задержать преступника удалось только полгода спустя по подозрению в совершении другого преступления.

«С места преступления мужчина скрылся, но в июне 2022 задержан. После задержания установлено, что он совершил кражу еще и в Армавире. В судебном заседании подсудимый вину признал, раскаялся в содеянном»,- уточнили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Суд, учитывая характеристику подсудимого и мнение гособвинителя, назначил наказание в виде 10 лет и 2 месяцев лишения свободы. Осужденный будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.