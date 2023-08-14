Прокуратура Краснодара взяла на контроль аварию с самокатчиком, сбившим людей

Фото: пресс-службы Прокуратуры Краснодарского края.

Прокуратурой Краснодарского края организована проверка по факту аварии с участием электросамоката в центре краевой столицы. ДТП случилось 12 августа в вечернее время на улице Красной. Мужчина, управляя электросамокатом, сбил женщину с ребенком на руках, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора.

«В результате аварии годовалый ребенок получил повреждения в виде закрытого перелома средней трети правой ключицы, ушиба правой кисти, а его няня - повреждения головы. Личность мужчины в настоящее время устанавливается», - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По данному факту следственным отделом по Западному округу краевого центра организована процессуальная проверка. Ее ход и результаты находятся на контроле краевой прокуратуры.