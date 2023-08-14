Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+31°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 августа 2023 15:59

В Краснодаре ремонтируют теплосеть на улице Думенко

После замены 600 метров труб теплосеть будет обеспечивать теплом и горячей водой весь Юбилейный микрорайон
Евгения ХАЛИКОВА
Сначала специалисты обследовали трубы роботом и нашли самые проблемные места. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

Сначала специалисты обследовали трубы роботом и нашли самые проблемные места. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

В Краснодаре начался ремонт теплосети по улице Думенко. Специалистам предстоит заменить 600 метров старых труб на новые увеличенного диаметра. Благодаря реконструкции магистральной тепловой сети все жители Юбилейного микрорайона будут бесперебойно получать тепло и горячую воду.

«Кроме того, на этом участке проведут компьютерную диагностику с помощью робота. Специальный комплекс запускается в трубу и движется вдоль по всему маршруту, а по пути выявляет слабые критические места — тонкие стенки, коррозию или деформацию труб. Эти участки заменят в первую очередь», - уточнили в ООО «Краснодартеплоэнерго».

Реконструкция должна была начаться в июле, но из-за профилактических работ на котельной работы перенесли на середину августа. За это время специалисты с помощью робота обследовали почти четыре километра инженерных сетей на улицах Кубанская набережная, Орджоникидзе, Ставропольской и Сормовской.