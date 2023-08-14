В Краснодаре ремонтируют теплосеть на улице Думенко

Сначала специалисты обследовали трубы роботом и нашли самые проблемные места. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

В Краснодаре начался ремонт теплосети по улице Думенко. Специалистам предстоит заменить 600 метров старых труб на новые увеличенного диаметра. Благодаря реконструкции магистральной тепловой сети все жители Юбилейного микрорайона будут бесперебойно получать тепло и горячую воду.

«Кроме того, на этом участке проведут компьютерную диагностику с помощью робота. Специальный комплекс запускается в трубу и движется вдоль по всему маршруту, а по пути выявляет слабые критические места — тонкие стенки, коррозию или деформацию труб. Эти участки заменят в первую очередь», - уточнили в ООО «Краснодартеплоэнерго».

Реконструкция должна была начаться в июле, но из-за профилактических работ на котельной работы перенесли на середину августа. За это время специалисты с помощью робота обследовали почти четыре километра инженерных сетей на улицах Кубанская набережная, Орджоникидзе, Ставропольской и Сормовской.