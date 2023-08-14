В горах Сочи Porsche Cayenne спровоцировал массовую аварию на парковке

Элитный внедорожник стал причиной массовой аварии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Красная Поляна на парковке по улице Водопадной, 34, водитель Porsche Cayenne устроил массовую аварию. Подробности рассказали в УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«Житель Ставропольского края 1980 года рождения, управляя автомобилем Porsche Cayenne не справился с управлением и допустил столкновение с тремя припаркованными автомобилями», - уточнили в пресс-службе ведомства.

В результате аварии никто не пострадал. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, после чего будет принято процессуальное решение.