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НовостиПроисшествия14 августа 2023 16:25

В Сочи семилетний ребенок получил травмы из-за перехода дороги не по зебре

В Адлерском районе женщина на Cherry Tiggo сбила ребенка, выбежавшего на дорогу в неустановленном месте
Евгения ХАЛИКОВА
Дорогу следует переходить по оборудованным переходам.

Дорогу следует переходить по оборудованным переходам.

Фото: Ольга ЮШКОВА

В Адлерском районе 13 августа 39-летняя женщина-водитель автомобиля Cherry Tiggo сбила семилетнего ребенка. Авария произошла на улице Голубые Дали, 68. Как установили автоинспекторы, мальчик выбежал на проезжую часть в неустановленном месте.

«Ребенок выбежал на дорогу из-за двигающего со встречного направления автомобиля, в неустановленном для перехода месте. В результате ДТП несовершеннолетнему пешеходу потребовалась медицинская помощь», - уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции Сочи.

Напомним, что в Красной Поляне водитель Porsche Cayenne не справился с управлением иномаркой и врезался в три автомобиля на парковке.