В Сочи семилетний ребенок получил травмы из-за перехода дороги не по зебре

Дорогу следует переходить по оборудованным переходам. Фото: Ольга ЮШКОВА

В Адлерском районе 13 августа 39-летняя женщина-водитель автомобиля Cherry Tiggo сбила семилетнего ребенка. Авария произошла на улице Голубые Дали, 68. Как установили автоинспекторы, мальчик выбежал на проезжую часть в неустановленном месте.

«Ребенок выбежал на дорогу из-за двигающего со встречного направления автомобиля, в неустановленном для перехода месте. В результате ДТП несовершеннолетнему пешеходу потребовалась медицинская помощь», - уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции Сочи.

Напомним, что в Красной Поляне водитель Porsche Cayenne не справился с управлением иномаркой и врезался в три автомобиля на парковке.