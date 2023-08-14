Пропавших в Адыгее 15-летних девочек нашли в Санкт-Петербурге

Девочек разыскивали по всей стране. Фото: ПСО "ЛизаАлерт"

Завершились поиски двух 15-летних подруг из Майкопа, пропавших 10 августа. Подростков нашли спустя четыре дня и за сотни километров от дома. Об установлении местонахождения девочек сообщили полицейские Санкт-Петербурга.

«Девочки найдены, сейчас находятся в одном из отделов полиции города Санкт-Петербурга. В ближайшее время девочек, которых оперативники нашли за сотни километров от нашей республики, привезут в Майкоп», - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее.

Жизни и безопасности девочек ничего не угрожает. Полицейским предстоит выяснить, как несовершеннолетние смогли добраться до Санкт-Петербурга. А также проведут проверку условий проживания подростков.