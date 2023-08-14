На Кубани 15-летний подросток попал в реанимацию после поездки на мотоцикле

Несовершеннолетний водитель мотоцикла не справился с управление транспортного средства.

Аварией закончилось желание 17-летнего жителя Апшеронска покатать 15-летнего друга на кроссовом мотоцикле. На дороге подросток не справился с управлением и угодил под колеса автомобиля «УАЗ».

«Несовершеннолетний водитель кроссового мотоцикла, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «УАЗ», - уточнили в пресс-службе отдела МВД России по Апшеронскому району.

В результате столкновения пострадали 17-летний водитель и 15-летний пассажир кроссового мотоцикла. Младший мальчик сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.