В Брюховецком районе будет работать мобильная станция переливания крови

В Брюховецком районе пройдет донорская акция. Фото: пресс-службы министерства здравоохранения Краснодарского края.

В Брюховецком районе 15 августа будет работать мобильная станция переливания крови. Жители райцентра могут присоединиться к акции и сдать кровь.

«Прошлый выезд прошел в Выселковском районе. В акции приняли участие более 50 человек, заготовлено свыше 20 литров крови», - сообщила заместитель руководителя краевой Станции переливания крови Виктория Базнамина.

Чтобы принять участие в донации, необходимо иметь при себе взять паспорт и СНИЛС. Накануне нельзя употреблять алкоголь, а также острые или пряные продукты в пищу.