Курорты Кубани обзаведутся амбассадорами в регионах России

Жители регионов России смогут поддержать курорты Кубани. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Курорты Кубани выбирают амбассадоров в регионах России. Стать лицом курортов Краснодарского края может стать любой желающий. Для этого необходимо принять участие в одноименном конкурсе и прислать заявку в телеграм-бот @KKK_foto. От претендентов до конца февраля 2024 года ждут фотографии с кратким рассказом на тему «За что я люблю краснодарские курорты».

«Идея акции состоит в том, чтобы курорты нашего края представляли сами отдыхающие. Это будут реальные люди, которые приезжали на отдых и готовы поделиться своими впечатлениями», – сообщил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Михаил Зарицкий.

Итоги кастинга объявят весной. Снимки украсят баннеры в крупнейших городах страны. При этом победители будут участвовать в выставках и общаться с журналистами. А затем станут участниками международного форума-выставки «Россия» в Москве.