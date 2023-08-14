Жительница Адыгеи по подложным документам получала пенсию по инвалидности

За несколько лет подозреваемая незаконно получила 645 тысяч рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жительница Адыгеи стала фигуранткой уголовного дела по факту мошенничества при получении выплат в крупном размере. Женщину обвиняют в фальсификации справок, которые она предоставила для получения пенсии по инвалидности.

«При этом содержащиеся в них сведения не соответствовали действительности, а также женщина скрыла информацию о фактическом отсутствии каких-либо заболеваний», - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее.

В результате 58-летняя подозреваемая незаконно обогатилась на 645 тысяч рублей. Расследование уголовного дела продолжается.