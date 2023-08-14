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НовостиПроисшествия14 августа 2023 19:40

Жительница Адыгеи по подложным документам получала пенсию по инвалидности

По факту мошенничества на сумму 645 тысяч рублей возбуждено уголовное дело
Евгения ХАЛИКОВА
За несколько лет подозреваемая незаконно получила 645 тысяч рублей.

За несколько лет подозреваемая незаконно получила 645 тысяч рублей.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жительница Адыгеи стала фигуранткой уголовного дела по факту мошенничества при получении выплат в крупном размере. Женщину обвиняют в фальсификации справок, которые она предоставила для получения пенсии по инвалидности.

«При этом содержащиеся в них сведения не соответствовали действительности, а также женщина скрыла информацию о фактическом отсутствии каких-либо заболеваний», - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее.

В результате 58-летняя подозреваемая незаконно обогатилась на 645 тысяч рублей. Расследование уголовного дела продолжается.