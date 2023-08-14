На Кубани в аварии с пятью автомобилями погибли женщина и ребенок

Фура подняла легковушку.

В Краснодарском крае произошла массовая авария с человеческими жертвами. Как сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю, на федеральной трассе М-4 «Дон» в Динском районе столкнулись пять автомобилей - грузовик и четыре легковушки.

«В Краснодарском крае сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погибли 53-летняя женщина и восьмилетний ребенок. Сообщение об аварии поступило в дежурную часть ОМВД России по Динскому району в 16:30», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Еще три человека госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Причиной аварии могло стать несоблюдение участниками дорожного движения дистанции и скоростного режима. Проводится проверка.