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НовостиОбщество15 августа 2023 4:54

Что произошло в ночь на 15 августа в Краснодарском крае

В Краснодарском крае разбился учебно-боевой самолет Л-39, один человек погиб
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
Последние новости на утро 15 августа в Краснодарском крае

Последние новости на утро 15 августа в Краснодарском крае

Cамолет Л-39 разбился в Краснодарском крае при выполнении учебного полета. Боевая крылатая машина потерпела крушение в черте аэродрома, один из членов экипажа погиб. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«14 августа при выполнении планового учебно-тренировочного полета во время захода на посадку потерпел крушение учебный самолет Л-39 учебного авиационного полка. Разрушений и пострадавших на земле нет», - сообщили в ведомстве. Причины и подробности случившегося выясняются.

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