В первом полугодии в бюджет Краснодарского края мобилизовали 177 миллиардов рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В бюджет Кубани привлекли 177 млрд рублей. Это почти на треть больше, чем в аналогичном периоде в прошлом году.

«В краевой бюджет удалось мобилизовать на 39,5 миллиарда рублей больше соответствующего периода 2022 года. Такие результаты позволяют повышать качество жизни во всех муниципалитетах, возводить сотни социальных объектов, поддерживать различные категории граждан», - сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что прирост произошел во всех бюджетообразующих доходных источниках. В первую очередь это касается налоговых поступлений. В общем объеме их зафиксировали 97%. В них входят НДФЛ, акцизы, налоги на прибыль и имущество организаций, поступления от самозанятых и предприятий, которые используют упрощенную систему налогообложения.