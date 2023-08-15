Фото с места взрыва

14 августа в Махачкале загорелся автосервис, огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв - взорвались 2 цистерны. В результате ЧП 27 человек погибли, в том числе трое детей. Пострадало 102 человека.

Глава Адыгеи выразил соболезнования народу Дагестана в связи с трагедией.

«От имени жителей Адыгеи, от себя лично выражаю соболезнования главе Дагестана Сергею Меликову и всему народу республики в связи с трагедией в Махачкале. Глубоко сочувствуем семьям погибших, желаем скорейшего восстановления всем пострадавшим», - написал в соцсетях Мурат Кумпилов.