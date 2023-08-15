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НовостиПроисшествия15 августа 2023 6:34

В Новороссийске спасатели все утро тушили лесной пожар

Лесная подстилка загорелась под Новороссийском
Мария ЧАЛАЯ
Фото: t.me/alekseioderov

Фото: t.me/alekseioderov

В Новороссийске спасатели все утро тушили лесной пожар. Экстренные службы работали рядом с переулком Школьным с 05:35.

«Нам удалось своевременно остановить огонь и не допустить его распространения в сосновом лесу. Уважаемые гости и жители города, убедительная просьба, не разжигайте костры и без необходимости не гуляйте в лесу», - сообщил руководитель службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

Уточняется, что пожарным удалось полностью ликвидировать огонь на площади 0,2 га в 08:45. Для этого они использовали ранцевые лесные огнетушители и автоцистерны пожарные.

Всего в тушении лесного пожара было задействовано 19 человек и 7 единиц техники.