Мэр Сочи поручил подготовить школы к 1 сентября

В прошлом году для профилактики детского травматизма на курорте обустроили 85 входных групп в близи школ и детских садов

На заседании межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения в Сочи обсудили подготовку образовательных организаций к новому учебному году. Их в городе насчитывается более 160.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский поручил обновить дорожную разметку, искусственные неровности, проверить ограждения и установить дополнительные знаки возле учреждений к 1 сентября. А также просчитать потребность в дополнительных светофорах на улицах вблизи школ и детских садов.

В прошлом году для профилактики детского травматизма на курорте обустроили 85 входных групп вблизи школ и детских садов. Всего за два года установлено 114 светофоров, свыше 1300 дорожных знаков и более 7000 погонных метров пешеходных ограждений.

"Сейчас утвердили объемы этого года. Работы требуется выполнить вблизи 87 образовательных организаций по пути следования учащихся. За оставшиеся две недели все завершим, примем все необходимые меры для безопасности детей. По просьбе родителей особое внимание уделим входным группам", - заключил Алексей Копайгородский.