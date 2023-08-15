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В Анапе проверят заправки после трагедии в Дагестане. Местных жителей беспокоит законность размещения цистерны с пропаном возле жилого комплекса на Анапском шоссе.

«Нас интересует, что будет с этой цистерной. Сейчас жарко. Рядом находится подростковый центр», - сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя управляющей компании «Комфорт Сити» Дмитрия Малика.

Уточняется, что вопрос обсуждался в ходе заседания ресурсоснабжающих организаций города. В ходе него удалось выяснилось, что данная цистерна была установлена еще до строительства жилого комплекса.