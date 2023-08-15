Губернатор Кубани выразил соболезнования родным погибших при трагедии в Махачкале

Вениамин Кондратьев выразил соболезнования родным погибших при трагедии в Дагестане. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Губернатор Кубани выразил соболезнования родным погибших при трагедии в Дагестане. Он направил телеграмму главе республики Сергею Меликову.

«От себя лично и от имени всех жителей Кубани примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями взрыва на автозаправке в Махачкале. Прошу передать слова искренней поддержки родным и близким погибших. Также пожелания скорейшего выздоровления раненым», - написал Вениамин Кондратьев.

Взрыв произошел на автозаправочной станции в пригороде Махачкалы 14 августа. В результате него погибли 30 человек. Более 100 – пострадали.

На данный момент причины ЧП устанавливают.