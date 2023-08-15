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НовостиОбщество15 августа 2023 8:22

В Каневском районе Кубани по нацпроекту ремонтируют парк

Работы по ремонту парка в Каневском районе выполнили на 70%
Мария ЧАЛАЯ
В Каневском районе благоустраивают парк. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Каневском районе благоустраивают парк. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Каневском районе Кубани по нацпроекту ремонтируют парк. Работы ведутся в рамках проекта «Жилье и городская среда».

«Обновляем общественную территорию в районе улиц Красной и Коминтерна. Ее площадь составляет более 7 тысяч квадратных метров. Здесь уже уложили тротуарную плитку, установили бордюры. Также на детской и спортивной площадках уложили резиновое покрытие», - сообщил заместитель министра ТЭК и ЖКХ региона Денис Сорокалетов.

Уточняется, что работы уже выполнены на 70%. В ближайшее время в парке приступят к дополнительному озеленению.