На Кубани выявили 88 случаев COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Кубани за неделю выявили 88 новых случаев COVID-19. Среди заболевших более 50 женщин и 40 мужчин.

«С 7 по 13 августа в Краснодаре выявили почти половину случаев. В Сочи зафиксировано 14 заболевших. В Армавире – 7. В Крымском районе и Новороссийске – по 4», - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Уточняется, что три новых пациента в Красноармейском районе. По одному заболевшему в Геленджике, а также в Мостовском, Староминском, Белореченском, Крыловском, Новокубанском, Павловском, Славянском и Усть-Лабинском районах.