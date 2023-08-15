В Абрау-Дюрсо открыли четырёхзвёздочный отель, построенный с господдержкой и при участии Сбера

Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка

На берегу озера Абрау-Дюрсо открыли четырёхзвёздочный отель Abrau Light Resort&SPA. Это второй объект на Юге России, строительство которого в рамках программы господдержки развития инфраструктуры гостеприимства и туризма в стране профинансировал Сбер.

Анатолий Песенников, Председатель Юго-Западного банка Сбербанка:

«Сбер видит большие перспективы в развитии индустрии туризма и гостеприимства. Мы уже кредитуем на Юге России и Северном Кавказе инвестпроекты в отрасли на сумму около 21 млрд рублей. В среднесрочной перспективе увеличим портфель ещё минимум в 3 раза. Первым отелем, построенным на Юге при нашей финансовой поддержке в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», стал «Город Мира» в Анапе. Отель в Абрау-Дюрсо – второй, но не менее знаковый объект, который, безусловно, поможет развитию инфраструктуры и удовлетворению растущего спроса туристов со всей страны».

Михаил Зарицкий, врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края:

«Туристический поток в Краснодарский край продолжает расти. С начала курортного сезона у нас уже отдохнули более 10 млн человек, загрузка отелей в начале августа достигла 86%. Поэтому мы разрабатываем региональные меры поддержки для развития санаторно-курортного потенциала региона. Отель в Абрау-Дюрсо стал первым получившим льготное налогообложение на имущество на 10 лет. Мера поддержки разработана властями края. Условия для получения льготы — объем инвестиций не менее 500 млн руб. и создание объекта уровня три звезды и выше. Данный отель стал первым получателем краевой льготы по налогу на имущество на 10 лет. Аналогов этой меры поддержки в России пока нет».

Ирина Гончарова, вице-президент по туризму и специальным проектам ГК «Абрау-Дюрсо»:

«Центр туризма работает с 2008 года. За это время нам удалось вывести винную культуру и сервис комфортного отдыха на круглогодичном курорте на принципиально новый уровень. Сейчас гости приезжают в Абрау-Дюрсо ради экологического, эногастрономического и делового туризма. Потребность в гостинице с большим номерным фондом назрела, поскольку существующие средства размещения не справлялись с растущим спросом. Четырёхзвездочный Abrau Light Resort&SPA расширил возможности курортной зоны Абрау-Дюрсо. Планируемый средний показатель загрузки номерного фонда — до 70%. Ежегодно Центр туризма «Абрау-Дюрсо» уже встречает более 500 тысяч гостей. По прогнозам, благодаря реализации совместного инвестиционного проекта с Корпорацией «Туризм.РФ», эта цифра вырастет до 1 млн отдыхающих уже к 2030 году».