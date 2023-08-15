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НовостиПроисшествия15 августа 2023 9:26

На трассе возле Краснодара пенсионер сбил 15-летнего подростка

Юноша попал в больницу после того, как переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу
Мария ЧАЛАЯ
В Краснодаре пенсионер сбил 15-летнего подростка

В Краснодаре пенсионер сбил 15-летнего подростка

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На трассе возле Краснодара пенсионер сбил 15-летнего подростка. Инцидент произошел 14 августа около 23:00 на автодороге «подъезд к городу Краснодару от автодороги «М4 Дон»».

«По предварительным данным, 69-летний мужчина ехал за рулем «Daewoo Gentra». Он наехал на 15-летнего юношу, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Также на его верхней одежде отсутствовали светоотражающие элементы.

Уточняется, что в результате происшествия подростка госпитализировали. На данный момент обстоятельства происшествия устанавливаются.