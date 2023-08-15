«Вода кипяток»: море у берегов Сочи прогрелось до +29 градусов

Туристы наслаждаются своим отпуском Фото: Олег УМАРОВ

Температура воздуха на юге Росси достигает аномальных значений. Столбики термометров начинают зашкаливать настолько, что на Кубани постоянно вводят штормовое предупреждение из-за жары. Даже на Черноморском побережье воздух раскалился до +36 градусов. Но жара не только на суше, но даже и в море.

Черное море у берегов Сочи прогрелось до +29 градусов. Как говорится, не вода, а парное молоко.

«Вода кипяток! Слышала, что в Анапе холодное море, а у нас тут теплое. Золотую середину бы найти», - смеется туристка из Кемеровской области Людмила Ширина.

К слову, многие россияне рванули на побережье. Сезон отпусков в самом разгаре. Правда, для того, чтобы действительно насладиться загаром и успеть принять солнечные ванны, туристам приходится занимать места с раннего утра. В этом году турпоток бьет все рекорды.