«Школьная классика» открыла свой занавес: в ВДЦ «Орлёнок» театральная смена объединила 300 подростков со всей страны

Фото: ВДЦ «Орлёнок»

В ВДЦ «Орлёнок» проходит тематическая смена «Школьная классика», в ходе которой ребята из разных регионов России приобщаются к театральному искусству, получают новые знания, раскрывают собственные таланты и обретают единомышленников и друзей. В программе участвуют лучшие школьные театральные коллективы, прошедшие конкурсный отбор. Их ждут мастер-классы, киномастерские и встречи с режиссёрами, актёрами театра и кино.

Во Всероссийский детский центр «Орлёнок» приехали 300 ребят в возрасте от 11 до 16 лет – участники театральных коллективов. Основные задачи педагогов программы «Школьная классика»: раскрыть актёрские способности, создать условия для личностного развития, открыть мир новых знаний, поверить в каждого ребёнка.

Фото: ВДЦ «Орлёнок»

«”Орлёнок” с большой радостью принимает новый творческий проект. Для его успешной реализации есть всё необходимое: талантливые дети, профессиональные взрослые и большая сцена Всероссийского детского центра, на которую выходили многие известные актёры, певцы и музыканты. Уверен, и программа, и общение с опытными наставниками помогут ребятам раскрыть творческие способности, выйти на новый уровень профессионального мастерства, почувствовать силу и дух командного взаимодействия», – прокомментировал директор ВДЦ «Орлёнок» Александр Джеус.

Программа «Школьная классика» состоит из 4-х блоков: «Актёрское мастерство», «История театра», «Практический театр» и «Работа над постановкой». Как правильно общаться с публикой и самим создавать театральные сценки, обращаясь к опыту режиссёров-классиков, подбирать декорации и нужный реквизит – об этом и многом другом опытные эксперты расскажут в ходе лекций, мастер-классов, тренингов, литературных дебатов и творческих выступлений. Ребята из разных регионов России создадут совместные спектакли, поделятся опытом, что откроет новые возможности для развития единого сообщества юных театралов, укрепления творческих связей и профессионального роста.

Фото: ВДЦ «Орлёнок»

«Тематическая смена в рамках дополнительной общеразвивающей программы «Школьная классика» стала ещё одним значимым шагом на пути к реализации масштабного проекта по созданию школьных театров. Ценность смены заключается в том, что участие в ней принимают и дети, и взрослые, в их числе наши советники директоров по воспитанию. Здесь под руководством ведущих педагогов Театрального института им. Бориса Щукина они осваивают уникальные художественные дисциплины и практики, которые затем будут применять в образовательных организациях, делиться с педагогами и наставниками своих регионов. Наша задача — сделать театр пространством, которое объединит обучающихся разных возрастных групп, их родителей и учителей. Ярким примером эффективного взаимодействия детей и педагогов станет спектакль, посвящённый Году педагога и наставника, который под руководством профессиональных драматургов, режиссёров, актёров готовят участники смены. Далеко не все дети после окончания школы выберут творческие профессии, но у каждого ребёнка, благодаря театру, будут развиты креативные способности и сформирован культурно-ценностный фундамент гармоничной личности и истинного патриота своей Родины», – сказал директор Росдетцентра Александр Кудряшов.

Два самых масштабных события смены не оставят равнодушными никого: фестиваль домашних спектаклей и премьера совместной постановки, которую представят 20 августа. Режиссёрами-постановщиками и сценаристами совместного спектакля выступят педагоги Театрального института им. Бориса Щукина.

Фото: ВДЦ «Орлёнок»

Советник директора по воспитанию средней школы № 9 города Выкса Нижегородской области Елена Ярославцева вместе со своими воспитанниками на фестивале представит социальный спектакль эстрадно-театральной студии «Все мы разные». Постановка направлена на профилактику буллинга среди молодёжи и гуманного отношения к людям с ограниченными возможностями.

«Я творческий человек и с самого раннего детства большую часть своего времени проводила на сцене. Развитие театральной студии помогло мне превратить хобби в любимую работу. Реализуя федеральные проекты, я могу через социальную педагогику помочь ребятам, которые находятся в трудной жизненной ситуации и не только. В работе с детьми я придерживаюсь чёткого правила: от успеха в театре – к успеху в школе. Главное для меня – не только поставить спектакль, но и найти ребёнка среди обучающихся, которому нужна помощь в социализации, и через приобщение к театральному искусству развить в нём лучшие лидерские и интеллектуальные качества. Сейчас дети снимают клипы, ставят пьесы, в результате чего у них исчезают комплексы, повышается самооценка и начинается положительная динамика успеваемости. Как советник директора в нашей школе я работаю всего год, но всё самое интересное, что случилось с нами за это время было благодаря реализации проекта ”Навигаторы детства”», – отметила советник директора Елена Ярославцева.

Фото: ВДЦ «Орлёнок»

Многие ребята впервые приехали на море. Они очень ждут встречи со сверстниками и возможности показать свой спектакль.

«Наш школьный театр существует уже около 5 лет. Состав театральной труппы меняется: старшеклассники выпускаются из школы, и на их место приходят младшие ребята. Но всё равно мы все ощущаем себя одной дружной семьей и всегда поддерживаем друг друга. В этом учебном году мы впервые начали работать на площадках нашего города. Это большая победа, ведь нам доверяют выступать на таких мероприятиях, как Масленица, Новый год, открытие главной ёлки, открытие первичного отделения Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых». А сейчас мы вышли на новый уровень и, благодаря нашему упорному труду и увлечённости любимым делом, смогли приехать на смену во Всероссийский детский центр «Орлёнок», который является одним из лучших в России», – рассказала активистка РДДМ «Движение Первых» Соня Аверина.

В ходе обучения и командной работы педагоги смогут не только приобщить ребят к искусству, но и на примере характеров и поступков героев постановок рассказать детям и подросткам об общечеловеческих ценностях и культурно-моральных качествах, важных для становления каждой личности.

Организаторами смены являются ФГБУ «Росдетцентр», ВДЦ «Орлёнок» и Театральный институт им. Бориса Щукина, РДДМ «Движение Первых» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.