В Щербиновском районе строят офис врача общей практики. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Щербиновском районе Кубани откроют офис врача общей практики. Он появится в селе Глафировка. Работы проходят в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения».

«Медучреждение будет рассчитано на 25 посещений в смену. Для пациентов в нем предусмотрены кабинеты педиатра и врача общей практики. Также физиопроцедурный кабинет и дневной стационар», - сообщил главный врач Щербиновской центральной районной больницы Иван Качура.

Уточняется, что офис врача общей практики оснастят необходимым оборудованием.

В 2023 году в крае построят 14 офисов врача общей практики и 10 фельдшерско-акушерских пунктов.