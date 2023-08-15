Причал морпорта Сочи реконструируют за 209,5 млн рублей

Причалы планируют реконструировать в морпорту Сочи Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

Росморпорт готов заплатить 209,5 млн рублей за проект и реконструкцию причалов в Сочи. Информация опубликована на сайте государственных закупок.

Отмечается, что все работы должны быть выполнены в течение 990 дней с начала заключения договора. Росморпорт уже объявил запрос котировок в электронной форме для поиска подрядчика.

Заявки принимают с 14 августа. Закончится прием подачи документов 28 августа. А вот итоги торгов подведут 5 сентября 2023 года.

Согласно техзаданию, подрядчик должен будет реконструировать «Спецпричал № 11», «Акватория порта с берегоукреплением. Порт Сочи», «Причал № 12 (судоподъем). Порт Сочи».

Как удалось узнать «КП»-Кубань», сроки проектирования и реконструкции: 2023 - 2026 годы.