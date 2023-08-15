В Сочи после скандала проверят двух подростков на пристрастие к наркотикам

Правоохранители заинтересовались подростками и их семьями. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 15 августа, подростки разгуливали по Адлерскому району Сочи. Но очевидцы заметили, что они ведут себя неадекватно. К тому же, у подростков были следы порезов на конечностях.

Как выяснилось позже, дети были под наркотическим опьянением. Правоохранители заинтересовались подростками и их семьями. Началась проверка.

"Прокуратурой Адлерского района Сочи организована проверка информации о появлении в районе улицы Голубые Дали несовершеннолетних с признаками наркотического опьянения и телесными повреждениями", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.