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НовостиОбщество15 августа 2023 12:07

В Славянском районе Кубани по нацпроекту рекультивируют полигон

В рамках проекта «Чистая страна» в Славянске-на-Кубани рекультивируют полигон
Мария ЧАЛАЯ
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Славянском районе Кубани рекультивируют полигон. Работы проходят в рамках проекта «Чистая страна» в Славянске-на-Кубани.

«Планируется, что комплекс мероприятий удастся закончить в 2024 году. Сейчас завершается подготовительный этап. В него входит укладка геотекстиля, планировка и уплотнение свалки, газодренажного слоя из песчано-гравийной смеси. Также уже завершили устройство дегазационных скважин», - сообщил заместитель губернатора Андрей Прошунин.

Уточняется, что до конца 2024 года в рамках проекта в Краснодаре и Горячем Ключе рекультивируют закрытые полигоны.