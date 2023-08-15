Фото: прокуратура Краснодарского края

В Краснодаре на частный дом упал строительный кран. Инцидент произошел на улице Седина.

«Прокуратурой Центрального административного округа Краснодара организована проверка. На данный момент удалось установить, что погибших и пострадавших нет. На место выехали работники прокуратуры округа», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Уточняется, что также проверка организована следственным отделом по Центральному округу Краснодара. На данный момент все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В ходе проверки следователями будет изучена строительная, техническая, проектная и иная документация, которая регламентирует порядок эксплуатации крана. Также будет установлено, соблюдались ли правила безопасности на объекте.