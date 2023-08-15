Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

В Краснодаре на месте бывшего авторынка построят туристическую площадку. Объект появится на улице Обрывной.

«Наконец появится первая событийная площадка в городе. Проект уже готов. Сейчас решается вопрос с финансированием строительства. Планируется, что также в порядок удастся привести природную среду, построить набережные, экотропы. И около 10 гектаров почти пустой территории превратятся в туристический кластер», - сообщил глава Краснодара Евгений Наумов.

Уточняется, что на площадке построят две сцены, фудкорты, амфитеатр. Также предусмотрены пространство для детей, автокинотеатр, велотрек и парковка.