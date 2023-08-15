Мэр Сочи встретился с представителями молодежных организаций

В августе для начинающих наставников организовали две тематические смены «Про возможности» и «Про творчество»

На летней форумной площадке «Мы — опора Родины» в селе Красная Воля мэр Сочи Алексей Копайгородский встретился с представителями молодежных и волонтерских организаций. С 1 сентября они приступят к занятиям с детьми в образовательных учреждениях. В августе для начинающих наставников организовали две тематические смены «Про возможности» и «Про творчество». Всего участвуют 140 активистов в возрасте до 35 лет. Для них это и отдых, и коммуникация и обучение одновременно.

В целом с начала лета в палаточном лагере проведено 18 военно-патриотических смен. В них приняли участие полторы тысячи старшеклассников и студентов. Образовательные программы августа связаны с волонтерской деятельностью, формированием личного бренда и саморазвитием, цифровой трансформацией и творчеством.

"Услышал очень интересные предложения, касающиеся работы форумной площадки. Обязательно выполним все пожелания нашей молодежи, и в перспективе сделаем площадку всесезонной", - добавил Алексей Копайгородский.