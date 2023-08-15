На Кубани на бесплатные путевки для детей выделили 1,6 млрд рублей

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На Кубани на бесплатные путевки для детей выделили 1,6 миллиарда рублей. Всего в этом году в рамках госпрограммы «Дети Кубани» планируют оздоровить более 41 тысячи несовершеннолетних.

«На сегодняшний день в лагерях и санаториях Кубани уже отдохнули почти 28 тысяч местных ребят. Если родители приобрели путевку за собственные деньги, можно подать заявление на возвращение части потраченных денег», - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уточняется, что частичную компенсацию уже получили более 600 человек.