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НовостиОбщество15 августа 2023 14:06

В Краснодаре заведут уголовное дело после наезда самокатчика на девушку с грудным ребенком

Быстрыкин поручил возбудить уголовное дело после наезда самокатчика на девушку с грудным ребенком в Краснодаре
Мария ЧАЛАЯ
В Краснодаре ищут самокатчика, который наехал на девушку с грудным ребенком

В Краснодаре ищут самокатчика, который наехал на девушку с грудным ребенком

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодаре заведут уголовное дело после наезда самокатчика на девушку с грудным ребенком. Такое поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«Следственными органами следственного комитета России по Краснодарскому краю проводится доследственная проверка по факту травмирования женщины с малолетним ребенком. Пострадавшим оказана необходимая помощь», - сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Инцидент произошел 12 августа на пересечении улиц Красной и Карасунской. Тогда самокатчик скрылся с места происшествия. На данный момент его личность пытаются установить.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что в Краснодаре водитель электросамоката сбил женщину с ребенком и скрылся.