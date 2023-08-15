Вениамин Кондратьев рассказал о строительстве двух новых отелей в Сочи

Подписано трехстороннее соглашение о строительстве новых отелей. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Сочи к 2027 году появятся два новых отел категории 4 и 5 звезд с общим фондом на 2,5 тысячи мест. Инвестиционное соглашение было подписано между губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, мэром Сочи Алексеем Копайгородским и инвестором Андреем Уманским.

«На встрече подписали очередное соглашение о реконструкции двух отелей в Сочи. В 2027 году на базе пансионата «Якорная Щель» и оздоровительного комплекса «Спутник» дополнительно введут около 2,5 тысячи номеров 4 и 5 звезд», - сообщил глава региона Вениамин Кондратьев подробности инвестиционной сделки.

Также до конца 2023 года в Анапе начнется строительство двух новых гостиничных комплексов. На Кубани создают для отельеров комфортные условия. Инвесторы могут пользоваться налоговыми льготами в течении 10 лет, а также рассчитывать на приоритет в строительстве в прибрежной зоне.