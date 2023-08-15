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НовостиЭкономика15 августа 2023 15:14

Многодетные семьи Новороссийска получили жилищные сертификаты

На покупку жилья молодым семьям из трех бюджетов в этом году выделено более 29 млн рублей
Евгения ХАЛИКОВА
Многодетные семьи Новороссийска получили жилищные сертификаты.

Многодетные семьи Новороссийска получили жилищные сертификаты.

Шесть новороссийских семей получили сертификаты на улучшение жилищных условий. Среди них есть и многодетные семьи, которые давно ждали новоселье. Средства можно направить на покупку жилья, строительство собственного дома, а также на открытие или погашение ипотеки.

«Правила реализации мероприятия регулярно обновляются, чтобы как можно больше семей воспользовались поддержкой. Финансирование программы проходит за счёт федеральных, краевых и местных средств. А благодаря поддержке Губернатора в этом году удалось поддержать больше молодых семей, чем в прошлом! Поздравляю семьи с получением сертификатов! Пусть в ваших новых домах каждый день звучит детский смех!» - рассказал мэр города-героя Андрей Кравченко.

В 2023 году на покупку жилья молодым семьям Новороссийска из бюджетов разного уровня выделено более 29 млн рублей. В начале года восемь семей уже воспользовались мерой поддержки. Всего же с начала реализации программы с 2015 года смогли обзавестись новым жильем 98 новороссийских семей.