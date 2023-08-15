Многодетные семьи Новороссийска получили жилищные сертификаты.

Шесть новороссийских семей получили сертификаты на улучшение жилищных условий. Среди них есть и многодетные семьи, которые давно ждали новоселье. Средства можно направить на покупку жилья, строительство собственного дома, а также на открытие или погашение ипотеки.

«Правила реализации мероприятия регулярно обновляются, чтобы как можно больше семей воспользовались поддержкой. Финансирование программы проходит за счёт федеральных, краевых и местных средств. А благодаря поддержке Губернатора в этом году удалось поддержать больше молодых семей, чем в прошлом! Поздравляю семьи с получением сертификатов! Пусть в ваших новых домах каждый день звучит детский смех!» - рассказал мэр города-героя Андрей Кравченко.

В 2023 году на покупку жилья молодым семьям Новороссийска из бюджетов разного уровня выделено более 29 млн рублей. В начале года восемь семей уже воспользовались мерой поддержки. Всего же с начала реализации программы с 2015 года смогли обзавестись новым жильем 98 новороссийских семей.