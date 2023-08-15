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НовостиОбщество15 августа 2023 15:22

Жители пригорода Краснодара посетят мобильный центр скрининговой диагностики

Специалисты «Маршрута здоровья» будут работать в поселке Белозерном 16 и 17 августа
Евгения ХАЛИКОВА
Врачи будут вести бесплатный прием пациентов. Фото: пресс-службы министерства здравоохранения Краснодарского края.

Врачи будут вести бесплатный прием пациентов. Фото: пресс-службы министерства здравоохранения Краснодарского края.

В поселке Белозерный Краснодара с 16 по 17 августа будет работать мобильный центр скрининговой диагностики. Жители пригорода краевой столицы смогут попасть на прием ведущих врачей региона.

«Врачи мобильной бригады проведут 15-20-минутный скрининг пациентов. Все желающие смогут пройти экспресс-анализ на определение уровня холестерина и глюкозы в крови, узнать рост и вес, измерить артериальное давление и проверить здоровье сердца», - сообщил главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Краснодарского края Андрей Сахаров.

Медицинский комплекс будет работать с 09.00 до 14.00. Желающим попасть на бесплатный прием к врачам необходимо взять паспорт и полис ОМС.