С начала 2023 года в Сочи отремонтировали 32 улицы в рамках нацпроекта

В Сочи в рамках нацпроекта ремонтируют дороги. Фото: пресс-служба администрации Сочи.

В Сочи дорожники ведут ремонт дорог с учетом требований доступной среды. Рабочие обустраивают пандусы, съезды и занижают бордюры для удобства маломобильных граждан. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«Подрядной организацией проводится целый комплекс мер. Ликвидируют просадки, меняют бортовые камни, выполняют устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона. В соответствии с разработанными схемами выполняют работы по обустройству улиц техническими средствами организации дорожного движения», - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

С начала 2023 года на территории курорта отремонтировали 32 улицы протяженностью более 35 км. За пять лет были приведены в порядок почти 330 объектов протяженностью около 330 км. Качество исполнения работ держит на контроле глава курорта Алексей Копайгородский.