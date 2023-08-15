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НовостиПроисшествия15 августа 2023 15:44

На Кубани при столкновении с цементовозом пострадали дети и погибла пенсионерка

Авария с большим количеством пострадавших произошла в Абинском районе
Евгения ХАЛИКОВА
Авария произошла из-за нарушений правил дорожного движения.

Авария произошла из-за нарушений правил дорожного движения.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодарском крае на 82-м км дороги А-146 столкнулись легковой автомобиль и цементовоз. Авария произошла 15 августа в Абинском районе около 14:00.

«По предварительным данным, 47-летняя женщина, управляя автомобилем марки Skoda, ехала со стороны города Краснодара в сторону города Новороссийска. Она не избрала безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства и допустила столкновение с цементовозом», - уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции Краснодарского края.

В результате столкновения погибла на месте 84-летняя пассажирка легковой иномарки. Также получили тяжелые травмы водитель Skoda и ехавшие в машине дети восьми и 15 лет. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.